بدء تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن

بدأ اليوم الجمعة، تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين الأطراف اليمنية، في إطار مرحلة بناء الثقة للوصول إلى اتفاق هدنة جديدة يقود إلى مرحلة تفاوض حول السلام الدائم.

ووصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم، طائرة تابعة للصليب الأحمر الدولي تقل 124 أسيراً حوثياً قادمة من عدن، فيما وصلت مطار عدن طائرة تقل 35 أسيراً بينهم وزير الدفاع اليمني السابق محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، وعشرة من المقاومة الوطنية في الساحل الغربي.

وكان في استقبال الأسرى المفرج عنهم، العشرات من أبناء المحافظات المحررة في جنوب اليمن.

وذكر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشير عمر، أن عملية تبادل الأسرى ستشمل 15 رحلة خلال 3 أيام لـ6 مطارات، وهي تسير بشكل جيد جداً في يومها الأول.

ورحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ببدء عملية الإفراج عن الأسرى، ووجه الشكر إلى الأطراف على تعاونهم مع مكتبه واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ الخطة المتفق عليها، كما شكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على دورها وعلى الشراكة المستمرة في اللجنة الإشرافية.

وقال غروندبرغ: "تأتي عملية الإفراج في وقت يسوده الأمل في اليمن للتذكير بأن الحوار البنّاء والتسويات المتبادلة أدوات قوية قادرة على تحقيق نتائج مهمة. تستطيع مئات العائلات اليمنية الآن أن تحتفل بالعيد مع أحبائهم لأن الأطراف تفاوضوا وتوصلوا إلى اتفاق. آمل أن تنعكس هذه الروح في الجهود الجارية للدفع بحل سياسي شامل".