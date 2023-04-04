اختراق المواقع الإلكترونية لعدد من الجامعات الكبرى في إسرائيل

تعرضت مواقع إلكترونية خاصة بالعديد من الجامعات الكبرى في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، لهجوم من جانب جماعة من القراصنة، يطلقون على أنفسهم اسم "السودان المجهول"، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية.

ومن بين المواقع الالكترونية التي صارت غير متاحة للتصفح، تلك الخاصة بجامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس وجامعة بن جوريون في النقب وجامعة حيفا ومعهد وايزمان للعلوم والجامعة المفتوحة في إسرائيل وجامعة رايشمان.

ونشرت جماعة القراصنة بيانا على حسابها على تطبيق "تليغرام"، أوردت فيه المواقع الالكترونية التي هاجمتها. وجاء في البيان: "البنية التحتية: الجامعات - تم إسقاط قطاع التعليم في إسرائيل بسبب ما فعلوه في فلسطين".