إطلاق نار على 4 أميركيين واختطافهم في المكسيك

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، أنّ أربعة أميركيين تعرضوا لإطلاق نار وخُطفوا على أيدي مسلّحين في شمال شرق المكسيك، بعد عبورهم الحدود من الولايات المتحدة بالسيارة.

وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان صدر عن السفارة الأميركية في المكسيك، أنّ الأميركيين الأربعة، عبروا بلدة ماتاموروس في ولاية تاماوليباس الجمعة، وهم يقودون حافلة صغيرة بيضاء مسجّلة في ولاية نورث كارولينا الأميركية.

وأشار إلى أنه "بعد وقت قصير على عبورهم الحدود، فتح مسلّحون مجهولون النار على ركّاب المركبة. ثمّ وضعوا الأميركيون الأربعة في مركبة أخرى ونقلهم المسلّحون إلى مكان مجهول".

وعرض المكتب مكافأة بقيمة 50 ألف دولار مقابل أيّ مساعدة في إنقاذ هؤلاء الضحايا والقبض على المشتبه بهم.