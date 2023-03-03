الاتحاد الأوروبي يؤجل التصويت على حظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي

أعلن متحدث باسم الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تأجيل التصويت على حظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في التكتل اعتبارا من عام 2035.

وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي ستعود إلى القضية في الوقت المناسب.

ويُنظر إلى التصويت، الذي كان من المقرر أن يجرى يوم الثلاثاء المقبل، بوصفه إجراء شكلياً، حيث إن دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، توصلا إلى اتفاق في الرأي حول القضية، في أكتوبر الماضي.

وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أكد رفض حزبه (الحزب الديمقراطي الحر) لخطط الاتحاد الأوروبي الخاصة بفرض حظر كامل على سيارات محركات الاحتراق الجديدة داخل التكتل اعتبارا من عام 2035.

وفي تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، الصادرة أمس الخميس، قال ليندنر:" هدفنا هو استمرار ترخيص السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق في ألمانيا حتى بعد عام 2035، غير أنه يتعين لهذه السيارات أن تسير عندئذ بوقود صديق للبيئة والمناخ".

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المنتظر أن يجري يوم الثلاثاء المقبل التصويت على حظر إصدار تراخيص للسيارات الجديدة التي تسير بالبنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2035 رغم اعتراضات الحكومة الألمانية.

وكان وزير النقل الألماني فولكر فيسينج (من حزب ليندنر) انتقد المفوضية الأوروبية بسبب عدم تقديمها حتى الآن لمقترح يتعلق بكيفية ترخيص السيارات التي تسير بأنواع وقود صديق للمناخ بعد عام 2035، وهدد فيسينج برفض بلاده لخطط المفوضية الأمر الذي يمكن أن يحرم المشروع عندئذ من الأغلبية اللازمة له.

وفي المقابل، تحث وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه (من حزب الخضر) على موافقة بلادها على مشروع المفوضية.