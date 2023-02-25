الأردن: إحباط محاولة تهريب أسلحة بطائرة مسيرة مفخخة قادمة من سورية

أحبط الجيش الأردني صباح اليوم السبت، محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إن قوات حرس الحدود، رصدت من خلال فريق كشف الطائرات المسيرة، محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد المصدر أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على بندقية واحدة من نوع إم 4 وقنابل يدوية.

وتابع المصدر أنه وتبين أنه تم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود، وقام فريق هندسي مختص بالتعامل معها والتحفظ عليها، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.