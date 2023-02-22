"مخدر الخيول" يغزو 34 مدينة أميركية ويحول المدمنين إلى "زومبي"

دقت الصحف الأميركية ناقوس الخطر من انتشار استخدام عقار "الزيلازين" البيطري كمخدرات في 34 مدن الأميركية الكبرى، وحذرت من آثاره الكارثية على المتعاطين له.

وانتشر عقار "الزيلازين"، بعد خلطه بالهيروين وغيره من المواد الأفيونية، كمخدر معروف باسم "ترانق" و "ترانق دوب" و "مخدر الزومبي" في المدن الكبرى في جميع أنحاء الولايات الأميركية، حيث يمكن أن يتسبب حرفياً في تلف جلد المدمن وتحويله إلى ما يشبه الزومبي، وقد يؤدي إلى بتر أطرافه.

يستخدم الزيلانين بشكل رئيسي في مجال الطب البيطري لغرض تهدئة وتخدير وإرخاء عضلات وتسكين الألم عند الحيوانات مثل الأحصنة والأبقار والثدييات الحيوانية الأخرى.

كانت المادة، التي بدا أنها ظهرت لأول مرة في فيلادلفيا قبل أن تهاجر غربًا إلى سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، تستخدم للإقلاع عن الهيروين، ولكن تم اكتشافها مؤخرًا في الفنتانيل ومخدرات أخرى غير مشروعة.

على الرغم من الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء للاستخدام البيطري، فإن الزيلازين، غير أفيوني المفعول، ليس آمنًا للبشر، وأولئك الذين يتناولون جرعة زائدة من الدواء لا يستجيبون للعلاج منه.

يسبب الزيلازين أعراضًا تشبه المهدئات، مثل النعاس المفرط والاكتئاب التنفسي، وكذلك الجروح المتقيحة التي يمكن أن تصبح شديدة وتنتشر بسرعة مع كثرة التعاطي. يمكن أن تؤدي التقرحات المتقشرة، التي يمكن أن تصبح جلدًا ميتًا، إلى البتر إذا تُركت دون علاج.

نظرًا لعدم إدراجها على أنها مادة خاضعة للرقابة بالنسبة للحيوانات أو البشر، فإن "ترانق" تقع في منطقة رمادية مربكة ومرعبة، ونادرًا ما تختبرها المستشفيات بإجراء فحوصات روتينية لعلم السموم.

ويثير "ترانك" قلق الخبراء الطبيين مع تزايد وجوده في الأدوية الأخرى.

وقالت تريسي ماكان، 39 سنة، لصحيفة "نيويورك تايمز": "كنت أستيقظ في الصباح أبكي لأن ذراعي كانتا تحتضران".

وذكرت السلطات الصحية في مدينة فيلادلفيا أن 90٪ من عينات المنشطات المختبرة منذ عام 2021 تحتوي على مادة الزيلازين، وحذرت من خطر الجرعة الزائدة عند خلطها مع مواد غير مشروعة أخرى.

لكن التركيبة القاتلة من المواد هي التي تمنح مادة الزيلازين جاذبيتها عند المدمنين عليها - حيث يتم تمديد نسبة عالية من المواد الأفيونية، مثل الفنتانيل، بمساعدة "ترانق".

ويعتقد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات والذين يدمنون على عقار الزومبي أن المادة الناشئة تقتل "أي نوع من الفرح" الذي جاء مع الانتشاء.

قال سام، 28 سنة، لشبكة "سكاي نيوز": "ترانك تقوم في الأساس بضرب أجساد الناس. قبل تسعة أشهر، لم أصب بجروح قط. الآن، هناك ثقوب في ساقي وقدمي".

يأتي الاتجاه المثير للقلق من مخدر "ترانق" نفسه، حيث ذكرت وزارة الصحة في مدينة نيويورك أن 2668 من سكان نيويورك ماتوا من جرعات زائدة في عام 2021. ويحذر الخبراء من أن الزيلازين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وباء المخدرات المستمر.

وقال أحد العاملين في مجال التوعية إن الوقت "متأخر" بالنسبة لمدينة فيلادلفيا، حيث يُقال إن كلمة "ترانق" منتشرة على نطاق واسع.

ويعتقد مدير الوقاية من تعاطي المخدرات والسيطرة عليها في إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس، الدكتور غاري تساي، أن انتشار عقار الزيلازين "سيزيد الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة".

وقال تساي لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز": "الشاغل الرئيسي هو أننا بالفعل وسط أسوأ أزمة جرعة زائدة في التاريخ، على الصعيدين الوطني والمحلي".

وفقًا لتقرير عام 2022، تم اكتشاف مادة الزيلازين في 36 ولاية. في مدينة نيويورك وحدها، تم العثور على العقار في 25٪ من العينات، وفقاً لصحيفة "التايمز".

حذر تساي: "من الممكن أن يكون هناك المزيد".