النصب باسم الفراعنة في مصر.. مقبرة مزيفة بالكامل تحت الأرض

كشفت السلطات المصرية أمس عن وجود «مقبرة فرعونية مزيفة كاملة» أقامها لصوص تحت الأرض في بني سويف بهدف الاحتيال وبيعها لمهربي الآثار بإيهامهم أنها حقيقية، طبقا لتصريحات إعلامية للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري.

وتابع وزيري انه «توجه إلى مكان الواقعة برفقة قيادات المجلس الأعلى للآثار لبحث بلاغ تلقته جهات حكومية وجرى العثور على مقبرة مزيفة بالكامل، وجميع التماثيل داخلها من الجبس وسبائك مصنوعة من الجبس ومطلية من ماء الذهب، وتأكد أن جميع محتويات تلك المقبرة ليست أثرية على الإطلاق.

واضاف وزيري انه»دخل المقبرة المزيفة والتي قلد فيها اللصوص شكل المقابر المصرية القديمة ووجد على جدرانها رسومات لا تمت للحضارة المصرية بأي صلة«.

وقالت مصادر أثرية مصرية أن»المقبرة عبارة عن غرفة اسفل جبل وتؤدي لها 3 سراديب مزيفة وأنها أعدت لجلب تجار ومهربي الآثار لها لبيع محتوياتها اليهم".

وأمرت السلطات المصرية بإعدام كل القطع الأثرية وإزالة المقبرة، فيما لم تتمكن حتى اللحظة من القبض على صانعي المقبرة المزيفة.