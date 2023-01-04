إعلان وفاة طفل فيتنامي بعد 4 أيام من سقوطه في حفرة بعمق 35 متراً

بعد جهود إنقاذ استمرت أربعة أيام، أعلنت فيتنام اليوم الأربعاء وفاة طفل في سن العاشرة بعد سقوطه في حفرة بعمق 35 متراً في موقع بناء جسر ب جنوب فيتنام.

وعمل عناصر إغاثة في مقاطعة دونغ ثاب عند دلتا نهر ميكونغ، على فصل أنبوب من الخرسانة المسلحة عن الحفرة، في محاولة لسحب الطفل المحاصر تاي لي هاو نام.

وكان الطفل يبحث على ما يبدو عن خردة حين سقط في أنبوب من الخرسانة لا يتخطى عرضه 25 سنتيمتراً ويشكل أحد دعامات بناء جسر جديد في مقاطعة دونغ ثاب.

وقال نائب رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة دونغ ثاب (جنوب) دوان تان بو، اليوم، إن الطفل فارق الحياة.

وأضاف للصحافيين في موقع ورشة البناء أن الفتى "بقي عالقاً في حفرة ضيقة وعميقة للغاية، مع إصابات متعددة وكمية غير كافية من الأكسجين لفترة طويلة".

وتابع: "لقد جعلنا إنقاذ الفتى أولوية لنا. لكنّ الظروف جعلت بقاءه على قيد الحياة أمراً مستحيلا".

ويحاول عناصر الإغاثة حتى الآن سحب الجثة في أسرع وقت ممكن لدفنها، لكنّ بو أقرّ بأن المهمة "شاقة للغاية".

وجندت فيتنام مئات الجنود وخبراء الهندسة للمشاركة في جهود إنقاذ الطفل، وبحسب وسائل إعلام محلية، حاول عناصر الإنقاذ حفر الأرض وتليينها في محاولة لسحب الدعامة إلى الأعلى من أجل إنقاذ الطفل، كما حاولوا إزالة الوحل والمياه لتقليص الضغط حول الدعامة الخرسانية، إلا أن جهودهم التي استمرت أياماً عدة لم تؤت ثمارها المرجوة حتى الآن.