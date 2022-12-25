أكثر من مليون أميركي وكندي بلا كهرباء في الميلاد

يمضي أكثر من مليون أميركي وكندي يوم عيد الميلاد بدون كهرباء، حيث تستمر عاصفة شتوية شديدة في ضرب أميركا الشمالية، بحسب موقع "بي بي سي" البريطاني.

وتسبب ما يعرف بالإعصار القنبلة، الذي يحدث عندما ينخفض الضغط الجوي، في تساقط الثلوج ورياح قوية ودرجات حرارة متجمدة.

وتأثر ما يقرب من 250 مليونًا، وتم ربط ما لا يقل عن 19 حالة وفاة بالعاصفة التي تمتد لأكثر من 3200 كيلومتر، من مقاطعة كيبيك في كندا إلى تكساس بالولايات المتحدة.

وتم إلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال فترة الأعياد.

وتعد ولاية مونتانا بغرب الولايات المتحدة الأكثر تضررًا من البرد، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى -45 درجة مئوية.