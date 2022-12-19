"بابا نويل" الروسي يتجنب الحدود مع أوكرانيا خلال جولته بالقطار

قررت السلطات الروسية أن يتجنب "الأب فروست"، النسخة الروسية من بابا نويل، الحدود مع أوكرانيا والأراضي التي تم ضمتها لروسيا في جولته بالقطار عبر روسيا هذا العام.

وسيمر الأب فروست بأكثر من 70 محطة بين مدينة فلاديفوستوك الساحلية الشرقية ومدينة سان بطرسبرج، بحسب الجدول الزمني الذي قدمته شركة السكك الحديدية الروسية اليوم الاثنين.

جدير بالذكر أن المناطق الغربية من كراسنودار وروستوف أون دون وبيلجورود وكورسك وبريانسك ، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا ، لم تكن مدرجة في الجدول الزمني، ولم يتم أيضاً إدراج أراضي شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون التي ضمتها روسيا.

يشار إلى أن قطار الأب فروست هو مشروع سياحي بدأته شركة السكك الحديدية الروسية مع منطقة فولوجدا في شمال روسيا العام الماضي.

ووفقا لأسطورة عيد الميلاد الروسية، لا يعيش الأب فروست في القطب الشمالي، بل بالقرب من بلدة فيليكي أوستيوج الصغيرة في فولوجدا.

وبدأ الأب فروست جولته هذا العام في شهر أكتوبر، لكي يصل إلى جميع محطاته بحلول منتصف يناير المقبل.

وبسبب الحرب في أوكرانيا خفضت العديد من المدن الروسية احتفالاتها الشتوية. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على ما يشبه الحياة الطبيعية، تعقد إدارات المدن والإدارات الإقليمية في جميع أنحاء البلاد الاحتفالات بالعام الجديد، على الأقل على نطاق أصغر.