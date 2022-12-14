السعودية: غرامة تصل 1000 ريال لمن يرمي النفايات في الطرقات

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية في المملكة، اعتمد إطاراً تنظيمياً جديداً من خلال جدول تصنيف لمخالفات نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن النظام حدد غرامة قيام الأفراد برمي النفايات أثناء المشي أو من خلال نوافذ المركبات أو المباني للأفراد 200 ريال الحد الأدنى و 1000 ريال للحد الأعلى.

وقالت الصحيفة، إن النظام قدر مخالفة نقل النفايات الخطرة أو إدارتها خلافاً للرخصة الصادرة من المركز مخالفة الحد الأدنى 1.000.000 والحد الأعلى 10.000.000 ريال وإلغاء الرخصة أو التصريح، كما حدد النظام عقوبة نبش حاويات النفايات وبعثرة محتوياتها واستخراج النفايات القابلة لإعادة التدوير للأفراد بغرامة ألف ريال والحد الأعلى 10 آلاف. وغرامة عدم إزالة نفايات الهدم والبناء الناتجة عن أعمال الترميم أو البناء أو الهدم للأفراد 5.000 ريال الحد الأدنى والحد الأعلى 20.000 ريال، وغرامة التخلص من النفايات السكنية ذات الأحجام الكبيرة كالمفارش وقطع الأثاث وما شابهها في الأماكن غير المخصصة لها وفي الأوقات غير المخصصة للمناطق للأفراد: 500 الحد الأدنى وعقوبتها الأعلى 1000 ريال، وغرامة التخلص من النفايات في مجاري السيول والأودية، أو الآبار أو الشواطئ، أو في شبكات الصرف الصحي، أو شبكات تصريف مياه الأمطار عقوبتها على الأفراد 500 والحد الأعلى 20 ألفاً، وعقوبتها على المنشأة كحد أدنى 100.000 والأعلى 1.000.000.