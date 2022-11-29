الملك تشارلز ينوي تحويل منزل والدته الراحلة إلى متحف

ينوي الملك تشارلز الثالث تحويل منزل والدته الراحلة الملكة اليزابيث الثانية إلى متحف، ويخطط الملك لتحويل المنزل المعروف بقصر ويندسور، إلى وسيلة تدر المال في ظل خطط تشارلز الثالث الرامية إلى تخفيض نفقات القصور الملكية.

وأكد رئيس تحرير "ديلي ميل رويال" راسل مايرز في برنامج "رويال بيت" على تلفزيون "ترو رويالتي" هذا الاتجاه الذي يسير عليه الملك تشارلز، وقال: "يبدو أن تشارلز حريص للغاية على افتتاح مزيد من القصور، خاصة تلك التي لا يتم استخدامها".

وأضاف: "قصر ويندسور ربما سيكون أحدها. ولديه خطط أن يجعل قصر بالمورال متحفاً بشكل ما، وبالتأكيد فإن ذلك سيدر مزيداً من المال من أجل الاستدامة بالنسبة للعائلة الملكية والبلد".