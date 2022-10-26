إصابة 26 شخصا جراء زلزال ضرب الفلبين بقوة 6.4 درجة

أصيب 26 شخصا جراء زلزال ضرب أمس شمال الفلبين وبلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر .



وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل إن الزلزال وقع بالقرب من بلدة لاجايان في إقليم أبرا على بعد 348 كيلومترا شمال مانيلا، لافتا إلى أن قوة الزلزال الأولية بلغت 6.7 درجة، ولكن تم تخفيضها لاحقا إلى 6.4 درجة.



وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن بعض الأقاليم المتضررة وألحق الضرر بالمنازل والبنية التحتية العامة، فيما تم إخلاء مستشفى في إقليم إيلوكوس نورتي القريب بعد انهيار السقف.



وقالت الوكالة الوطنية للكوارث إن بعض الطرق قطعت بسبب انزلاقات صخرية أو تصدعات.