انطلاق محاكمة المخرج بول هاغيس المتهم باغتصاب وكيلة إعلانات في نيويورك

انطلقت في نيويورك أمس محاكمة مدنيّة للمخرج الكندي الحائز جائزتي أوسكار بول هاغيس (69 عاماً) الذي تتهمه وكيلة إعلانات باغتصابها عام 2013، وهو ما ينفيه المخرج.



ووصل مخرج فيلم "كراش" وكاتب سيناريو "مليون دولار بايبي" و"كازينو رويال" إلى المحكمة صباحاً، على ما أفادت مصوّرة وكالة فرانس برس.



ووجهت وكيلة الإعلانات العاملة في المجال السينمائي هالاي بريست في ديسمبر 2017 اتهامات للمخرج الكندي باغتصابها في يناير2013 عندما كانت تبلغ 26 عاماً.



وفي خضم موجة "مي تو" التي كشفت خلالها نساء كثيرات عن تعرّضهنّ لاعتداءات جنسية، ذُكر اسم بول هاغيس إذ اتهمته ثلاث نساء بالاعتداء عليهنّ جنسياً. إلا أنّه يُحاكَم في نيويورك عن ممارساته المزعومة تجاه هالاي بريست.



وفي يونيو الفائت، أوقف هاغيس في جنوب إيطاليا للاشتباه في اعتدائه جنسياً على امرأة، وهو ما نفاه أيضاً.



وأشارت وسائل إعلام أميركية عدة إلى أنّ وكلاء الدفاع عن هاغيس ذكروا أمس أمام هيئة المحلفين في محكمة نيويورك أنّ الدعوى التي رفعتها هالاي بريست كانت مدفوعة من الكنيسة العلماوية التي انفصل عنها بول هاغيس وينتقدها مذاك. ونفى محامو بريست هذه الادعاءات.



وتقول هالاي بريست في دعواها إنّ المخرج، وبعد عرض أحد أفلامه في مانهاتن مساء 31 يناير 2013، أصرّ على اصطحابها إلى منزله لتناول مشروب بينما أكدت له رغبتها في ارتياد إحدى الحانات. وعند وصولهما إلى منزله، حاول هاغيس التحرش بها مراراً قبل أن يجبرها على ممارسة أفعال جنسية ثم اغتصابها.



وحصل هاغيس الذي اشتهر بمشاركته في تأليف مسلسل "ووكر تكساس رينجر" على جائزتي أوسكار في فئتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو عن "كراش".



وتولّى أيضاً كتابة سيناريو فيلم "مليون دولار بايبي" وفيلمي "كازينو رويال" و"كوانتوم اوف سولاس" من سلسلة جيمس بوند.