روسيا تطلق برنامجا مجانيا لتعليم طلاب المدارس أنظمة البرمجة

أعلنت وزارة التنمية الرقمية في روسيا عن إطلاق مشروع تعليمي مجاني لتعليم طلبة المدارس في البلاد لغات البرمجة الرقمية.

وأشارت الوزارة في بيان لها حول الموضوع إلى أن المشروع الذي يسمى "رمز المستقبل" هدفه تقديم دورات مجانية لطلاب المرحلة الثانوية في جميع مدارس روسيا، بالتعاون مع منصة "Uchi.ru" التعليمية عبر الإنترنت.

وبحسب ما نشرته "روسيا اليوم"، فإنه تبعا للوزارة "يمكن لطلاب المدارس في الصفوف ما بين 9 و11 التسجيل على دورة مجانية لتعلم البرمجة مدتها سنتان، سيتعلمون فيها أساسيات مهنة المطور والمعلومات المهمة في مجال التقنيات الواعدة".

وستعقد الحصص التدرسية لهذه الدورات مرتين في الأسبوع ضمن المدارس أو عبر الإنترنت، ويمكن لطلاب المدارس معرفة أماكن عقد تلك الدورات عبر خريطة تفاعلية ستنشرها المواقع التابعة لخدمات الدولة في روسيا.

وستقدم للطلاب عدة برامج تدريبة، برنامج لتعلم لغة Python بمستويين من الصعوبة Start وPro، وبرنامج لتعلم " ++C"، وسيتعين على المنضم إلى كل برنامج إكمال 144 ساعة تعليمية، وبعدها سيحصل على شهادة رسمية.