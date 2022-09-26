من داخل متحف المخابرات المركزية الأميركية.. مجسّم منزل الظواهري.. صور

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مجسما للمنزل الذي عاش فيه زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أيمن الظواهري، بالعاصمة الأفغانية، كابل، قبل مقتله في عملية خاصة استهدفته بإشراف مباشر من الرئيس الأميركي، جو بايدين.

عُرض المجسم في متحف المخابرات المركزية الأميركية "سي آي أيه"، أحد المتاحف النادرة التي لا تفتح أبوابها للجمهور، ويقع مقره داخل مقر الوكالة في مدينة لانجلي بولاية فيرجينيا.

يجسد المجسم بيت الظواهري الذي يتألف من ثلاثة طوابق مع شرفة، وجدرانه مغطاة بالأسلاك الشائكة.

وأوضح مدير المتحف، روبرت باير، أن "المجسم المعروض هو الذي كان يستخدم خلال النقاشات التي جرت في البيت الأبيض أثناء التخطيط لعميلة قتل الظواهري التي جرت في 31 يوليو باستخدام طيار ة مسيرة أطلقت صاروخين من طراز Hellfire دون أن ينهار المنزل أو أن يُقتل أحد من أفراد المنزل باستثناء زعيم القاعدة."

وأضاف عن المتحف الذي يضم المجسم: "هذا المتحف يخدم الكثير من موظفينا لكي يعرفوا دروس الماضي".

جرى تجديد المتحف مؤخرا وسوف يُعاد افتتاحه بعد تجديد دام قرابة العام بالتزامن مع الذكرى 75 لإنشاء وكالة الاستخبارات الأمريكية.

في حين أن المتحف ليس مفتوحًا للعموم، لفت "باير" إلى إن بعض مقتنياته سوف يجري عرضها على موقع وكالة المخابرات المركزية.

وأشار إلى أنه توجد خطط مستقبلية للسماح بجولات افتراضية ثلاثية الأبعاد.