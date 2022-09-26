بلا شهادة جامعية ومعادية للمهاجرين.. تعرف إلى رئيسة الحكومة الإيطالية المرتقبة

تنتظر إيطاليا تغيراً تاريخياً، قد ترسمه جورجيا ميلوني، التي قد تكون أول امرأة ترأس الحكومة الإيطالية في تاريخ البلاد.



وقالت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، جورجيا ميلوني، في وقت مبكر اليوم إن تحالف التيار اليميني الإيطالي لديه تفويض للحكم وفقا لتوقعات نتائج الانتخابات في البلاد.



وأوضحت ميلوني أن التوقعات الأولية تظهر أن الإيطاليين بعثوا بإشارة واضحة عبر صناديق الاقتراع ، وتحدثوا عن "ليلة فخر" و "ليلة خلاص".



وبصفتها زعيمة للحزب، فإن ميلوني يمكن أن تصبح وفقا لذلك، أول امرأة ترأس الحكومة في إيطاليا.



ومن المرجح أن تفوز كتلة ميلوني بأغلبية مطلقة من المقاعد في البرلمان، بوجود الحزبين المتحالفين معها، حزب الرابطة الشعبوي و حزب فورزا إيطاليا المحافظ.

وفيما يلي أهم المعلومات عن جيورجيا ميلوني:



دعمت أفكار موسوليني

اعتنقت ميلوني أفكار الزعيم الفاشي الراحل بنيتيو موسوليني في صغرها، وفي سن 15 عامًا انضمت ميلوني لـ"الحركة الاجتماعية الإيطالية" التي تضم سياسيًا ورثة حزب موسوليني، إلا أنها غيرت موقفها لاحقا ونددت بأفعال الزعيم الموالي لأدولف هتلر.



أصغر وزيرة في تاريخ إيطاليا

في عام 2006، أصبحت ميلوني عضوة برلمانية بعمر 29 عاما، قبل أن تصبح أصغر وزيرة في تاريخ البلاد، بعمر 31، عندما تولّت مسؤولية حقيبة وزارة الشباب عام 2008.



عدوة المهاجرين

تعلن ميلوني عن آرائها المعادية لدخول المهاجرين لإيطاليا، وكانت قد دعت إلى فرض حصار من القوات البحرية على ساحل البحر المتوسط ​​في إفريقيا لمنع المهاجرين من الوصول إلى إيطاليا.



لا للـ "كوتا"

ترى ميلوني أن نظام الكوتا غير منصف للمرأة ويقلل من شأنها في السياسة والأعمال، وأنه يجب على النساء شغل المناصب بناءً على مهارتهن ومزاياهن الخاصة، لا لشغل الكوتا.



لا تملك شهادة جامعية

لا تملك ميلوني شهادة جامعية، وقبل صعودها السلّم السياسي اليميني، كانت قد عملت في وظائف متعددة منذ التخرج من المدرسة، مثل، العمل في سوق شعبي، ومربية للأطفال، وساقية في حانة.