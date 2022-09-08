لمواجهة "كورونا".. مدينة صينية كبرى تمدد الحجر الصحي

أعلنت شينغدو، إحدى أكبر مدن الصين، اليوم، عن تمديد الحجر الصحي في مواجهة كوفيد-19 والذي يشل المتاجر ويبقي غالبية سكان المدينة البالغ عددهم 21 مليون نسمة في منازلهم.

ويشار إلى أن تطبق الصين سياسة صحية صارمة لوقف انتشار كوفيد-19 أتاحت بقاء عدد الإصابات في مستوى أقل بكثير عن بقية أنحاء العالم.

وتُطبّق هذه السياسة من خلال فرض عدة إغلاقات عامة عند رصد إصابات بكوفيد-19 وتشمل إجراء فحوصات شبه إلزامية كلّ 72 أو 48 أو حتى 24 ساعة، بالإضافة إلى فرض حجر صحي وإغلاق مفاجئ لمصانع وشركات.

وكان يفترض أن ينتهي الحجر الصحي، أمس، لكن السلطات البلدية أعلنت عن تمديده. وقالت في بيان "كل المدينة ستواصل بحزم الاجراء للوصول الى صفر إصابات".

وقال يانغ تشاوغوانغ رئيس أجهزة الصحة البلدية إن إجراءات الوقاية "بدأت تعطي ثمارها" حيث باتت بعض الأحياء خالية الآن من أي إصابات جديدة.

وأضاف "لكن الوضع يبقى خطيرا ومعقدا" ولا تزال بعض المناطق "في طريق مسدود".

وأوضح أن كل السكان الذين يخضعون للحجر سيتم فحصهم يوميا. وكما كانت الحال عليه، سيتمكن كل منزل من إرسال شخص واحد الى الخارج للتبضع مرة في اليوم.

وأعلنت الأجهزة الصحية الخميس عن 116 إصابة جديدة في المدينة في 24 ساعة.