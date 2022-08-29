6 قتلى في واقعتي إطلاق نار بالولايات المتحدة

أوقفت الشرطة الأميركية منفذ عملية إطلاق نار أسفرت عن ثلاثة قتلى وجريح في مدينة ديترويت، وفق ما أعلنت شرطة المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة، فيما قُتل ثلاثة آخرون في عملية إطلاق نار أخرى في تكساس.

وقال رئيس شرطة ديترويت جيمس وايت لوسائل إعلام إنه عثر على رجل وامرأتين مقتولين بالرصاص في مواقع منفصلة في المدينة، وأضاف أن رجلا آخر رصد المشتبه به وهو يحدق في نوافذ السيارات وطلب منه التوقف، لكن المسلح رد بإطلاق النار عليه.

وأكد وايت في مؤتمره الصحافي أن عمليات إطلاق النار كانت عشوائية للغاية، مشيرا إلى أن "إحدى الضحايا كانت تنتظر داخل حافلة وأخرى تمر في الشارع إضافة الى رجل كان يمشي مع كلبه".

وقرابة الساعة 21,00 (01,00 ت غ) أعلن رئيس بلدية ديترويت مايك دوغان العثور على المشتبه به وتوقيفه.

وأسفر حادث إطلاق نار آخر عن سقوط ضحايا في الولايات المتحدة، إذ ذكرت سلطات مدينة هيوستن في تكساس أن ثلاثة أشخاص قتلوا أيضاً عندما أطلق رجل النار عليهم أمام منزلهم.

وقال قائد شرطة هيوستن تروي فينر في مؤتمر صحافي: "أضرم هذا المشتبه به للأسف الشديد النار في منازل عدة وانتظر خروج سكانها ليطلق النار عليهم".

وأضاف أن عناصر الإطفاء الذين كانوا يكافحون هذه الحرائق اضطروا أيضا إلى الاحتماء قبل أن تصل الشرطة وتردي مطلق النار.

ولفت فينر إلى أن المسلح أُبلغ مؤخرا بأنه سيطرد من منزله، مرجحاً أن يكون ذلك الدافع لكن الشرطة تحقق في الأمر.