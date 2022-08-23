المفوضية الأوروبية: الجفاف في أوروبا هو الأسوأ منذ 500 عام

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنه يبدو أن الجفاف في أوروبا "هو الأسوأ منذ 500 عام على الأقل".

وتحدث الناطق باسم المفوضية يوهانس باهريك، عن بحث نشر أمس الإثنين قائلاً: "هذا بالطبع تقييم أولي ونحن بحاجة لتأكيد هذا مع البيانات النهائية في نهاية الموسم ".

ويهدد الجفاف ما يقرب من نصف أوروبا، وفقا لتقرير صادر عن خدمة العلوم والمعرفة التابعة للمفوضية الأوروبية.

وقال التقرير إنه اعتبارا من 10 أغسطس، وصل 47% من أراضي أوروبا إلى مستوى التحذير من الجفاف، بينما تتخذ 17% من المناطق التي شملها مسح، حالة تأهب قصوى.

وأكد الباحثون أن الظروف الجافة المرتبطة بالأمطار الشحيحة وعدد من موجات الحر من مايو فصاعدا أثرت على تصريف الأنهار على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا. كما أثر انخفاض حجم المياه سلباً على قطاع الطاقة لكل من أنظمة توليد الطاقة الكهرومائية والتبريد في محطات الطاقة الأخرى.



وأضاف الباحثون أن الجفاف قلل بشكل كبير من حصاد المحاصيل الصيفية، وتأثرت الذرة وفول الصويا ودوار الشمس.

وأدرج التقرير أكثر من عشر دول يتزايد فيها خطر الجفاف، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وقال التقرير إن المناطق التي تزداد فيها الظروف سوءا هي تلك التي تأثرت بالفعل بالجفاف في ربيع عام 2022 مثل شمال إيطاليا وجنوب شرق فرنسا وبعض المناطق في المجر ورومانيا.

ويتوقع الباحثون أن ظروف الطقس الأكثر دفئا وجفافا من المعتاد من المرجح أن تستمر حتى نوفمبر في المنطقة الأورومتوسطية الغربية.