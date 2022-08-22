تزايد الحرائق في جنوب موسكو.. ورائحة الدخان تصل وسط المدينة

قالت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، إن حرائق الغابات المشتعلة جنوبي موسكو ازدادت شدة، فيما اشتكى سكان العاصمة من انتشار رائحة دخان حادة في الهواء.

وتشتعل الحرائق في أنحاء منطقة ريازان الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب شرقي موسكو منذ أوائل أغسطس.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، إن المدينة أرسلت معدات وأفراداً إلى منطقة ريازان، لكن جهودهم لم تكن كافية لاحتواء الحرائق.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن سوبيانين قوله خلال زيارة إلى المنطقة: "النيران ازدادت حدة... هناك عدد كبير من الحرائق في منطقة واسعة وحرائق تمتد في مناطق يصعب الوصول إليها".

وقال سكان موسكو إن رائحة الدخان انتشرت في وسط المدينة صباح الاثنين لكنها تلاشت في وقت لاحق.

وفي تصريحات منفصلة، وصف القائم بأعمال حاكم المنطقة بافيل مالكوف الوضع بأنه متأزم.

ونقلت تاس عنه قوله: "للأسف لا توجد أمطار ولا يُتوقع هطولها، ولا تزال الرياح ودرجات الحرارة مرتفعة... بالطبع هذا يساهم في اتساع رقعة الحرائق".

وأضاف أن منطقتي أولجينو وجولوفانوفو معرضتان لخطر كبير وتم إجلاء سكان منهما.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 32 درجة مئوية في موسكو هذا الأسبوع. وسجلت العاصمة الروسية أعلى درجة حرارة لها وكانت 38.2 درجة مئوية في عام 2010 عندما غطى حريق غابات ضخم المدينة بطبقة كثيفة من الضباب الدخاني، وزادت حرائق الغابات في روسيا في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة الناجم عن تغير المناخ.