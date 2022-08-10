إقليم صيني يعلق بعض خدمات السفن بسبب الإعصار "مولان"

علق إقليم "جوانجدونج" جنوب الصين عمليات بعض القطارات وسفن الركاب وخدمات العبارات، مع وصول إعصار "مولان" لليابسة اليوم الأربعاء، طبقا لبيان بموقع "ويتشات" للتواصل الاجتماعي، صادر عن الهيئة الإقليمية لتنظيم حركة المرور.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء عن الحكومة الإقليمية قولها في بيان إن ميناء "هينجكين" علق خدمة التخليص الجمركي للمسافرين بين تشوهاي ومكاو المجاورة، اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء.

ووصل الإعصار إلى اليابسة بالقرب من مدينة "تشانجيانج" صباح اليوم الأربعاء ومن المتوقع أن يتحرك من الشمال إلى الغرب ويفقد قوته تدريجيا.

وقالت السلطات في ميناء "يانتيان" في شينتشين في بيان إنه سوف يستأنف خدمات الاستلام والتسليم لجميع الحاويات، اعتبارا من الثامنة صباحا، بعد أن تم تخفيض الإنذار من الإعصار إلى أقل مستوى له في اليوم.