اعتقال صحافية روسية اقتحمت بثا تلفزيونيا مباشرا للتنديد بحرب أوكرانيا

المصدر: موسكو - أ ف ب

اعتُقلت الأحد في روسيا الصحافية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا التي أصبحت وجها معروفا بعد اقتحامها بثا تلفزيونيا مباشرا للتنديد بالحرب في أوكرانيا، وفق ما قال محاميها ومقربون منها.

ولم يصدر على الفور بيان رسمي بشأن أسباب هذا الاعتقال لكنه يأتي بعد أيام قليلة على تظاهر أوفسيانيكوفا بمفردها قرب الكرملين، ملوحة بلافتة تنتقد التدخل العسكري في أوكرانيا والرئيس فلاديمير بوتين.

ونشر مقربون من الصحافية رسالة على صفحتها بموقع تلغرام جاء فيها أن "مارينا أوقِفت. لا توجد أي معلومة عن مكان وجودها"، وهو ما أكده أيضا محاميها لوكالة ريا نوفوستي للأنباء.

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