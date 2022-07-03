مطار بغداد يستأنف الحركة الجوية بعد توقفه نتيجة عاصفة ترابية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نوهت إدارة مطار بغداد الدولي باستئناف الحركة الجوية، اليوم، وذلك بعد أن بقيت متوقفة نتيجة ‏سوء الأحوال الجوية.‏

وأكد المطار في بيان له معاودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، وانسيابية جدول الرحلات الجوية، ووصول مدى الرؤية 600 متر، بعد أن توقفت صباح اليوم.

وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت، اليوم الأحد، غبارا كثيفا مصحوب بموجة ترابية قوية، والتي تسببت في انعدام الرؤية على الطرق الرئيسية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news