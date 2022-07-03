بحيلة غريبة.. مسؤول نيجيري "يفقد الوعي" خلال مواجهته باتهامات فساد.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتشر، أخيرا، مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولته وسائل اعلام عدة، يظهر من خلاله انهيار مسؤول نيجيري بعد أن فقد الوعي وهو يحاول الإجابة على أسئلة تتعلق بقضايا فساد خلال جلسة استجواب عقدها برلمان البلاد.

وبحسب موقع "أفريكا نيوز" فإن المدير الإداري بالنيابة لوكالة تنمية دلتا النيجر، دانيال بوندي، قد فقد الوعي، بعد أقل من ساعة من بدء الجلسة، وذلك قبل أن يتدخل عدد من الحاضرين لإفاقته، ومحاولة فتح فمه، ومنع لسانه من الانزلاق للداخل، وغلق مجرى التنفس.

وبعد أن استعاد ذلك المسؤول، المتهم باختلاس 1.2 مليون دولار، وعيه، صدر قرار بفصله من منصبه، فيما جرى مساعدته على الخروج من القاعة بمساعدة شرطي ورجلين آخرين.

في حين علق مستخدمو التواصل الاجتماعي أن المسؤول المتهم قد قام بحيلة غريبة، وزيف فقدانه للوعي من أجل التهرب من المواجهة.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، مقطع فيديو، من نيجيريا، يوثق لحظة تظاهر بروفيسور نيجيري بالإغماء أثناء استجوابه بالبرلمان عن اختفاء مبلغ 536 مليون نايرة نيجيرية من ميزانية مشروع دلتا النيجر الذي كان مسؤولا عنه.

ولجأ المسؤول إلى هذه الحيلة حتى لا يجيب عن السؤال الذي طرح عليه. pic.twitter.com/NFEduT0bHY — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 3, 2022

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