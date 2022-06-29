ليتوانيا تقر قانونا يحظر استيراد الغاز الروسي

المصدر: وكالات

أقر البرلمان الليتواني، أمس، قانونا يحظر استيراد الغاز الروسي، في خطوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتقليل اعتمادها على موسكو في مجال الطاقة منذ بدأت القوات الروسية غزوها لأوكرانيا.

وليتوانيا، الدولة المطلة على بحر البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، توقفت في الربيع عن شراء الغاز الروسي الذي كانت تستورده عبر خطوط أنابيب أو عبر محطة للغاز الطبيعي المسال.

وبموجب القانون الجديد أيضا، يحظر على أي دولة تشكل تهديدا للأمن القومي أن تستخدم منظومة نقل الغاز الطبيعي أو محطة الغاز الطبيعي المسال الليتوانيتين.

لكن القانون يجيز بالمقابل للشركات الروسية أن تستخدم البنى التحتية الليتوانية لنقل الغاز إلى كالينينغراد، الجيب الروسي الواقع بين ليتوانيا وبولندا والمطل على بحر البلطيق.

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