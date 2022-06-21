"بطريقة غير مهنية".. زوارق إيرانية تطارد سفينتين أميركيتين في مضيق هرمز

المصدر: وكالات

أعلنت البحرية الأمريكية، في بيان، أمس، أن 3 زوارق إيرانية قامت بمطاردة استمرت لقرابة الساعة لسفينتين تابعتين للبحرية الأميركية "بطريقة غير آمنة وغير مهنية" خلال قيام السفينتين بعبور روتيني في المياه الدولية بمضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، في البيان: "انطلق زورق تابع للحرس الثوري الإيراني، نحو السفينة (يو إس إس سيروكو) التابعة للبحرية بسرعة عالية بشكل خطير ولم يغير مساره إلا بعد أن أطلقت السفينة الأميركية تحذيرا مسموعا".

وأضافت: "كما جاء زورق إيراني ثاني على بعد 50 ياردة من السفينة الأميركية، مما دفعها إلى إطلاق شعلة تحذير".

وبحسب البيان كانت السفينة تبحر في في المياه الدولية مع السفينة الاستكشافية USNS Choctaw County.

وذكر البيان أن الملاحقة استمرت لقرابة الساعة وانتهت عندما غادرت الزوارق الإيرانية المنطقة.

وقال البيان إن "تصرفات الحرس الثوري الإيراني لم تستوف المعايير الدولية للسلوك البحري المهني أو الآمن، مما زاد من مخاطر سوء التقدير والاصطدام".

وأكدت البحرية الأميركية في بيانها أن "القوات البحرية الأميركية ستظل يقظة وستواصل العمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي مع تعزيز الأمن البحري الإقليمي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news