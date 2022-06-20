حرائق تهدد بلدات إسبانية عدة وإجلاء المئات في منطقة نافارا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم، عن اندلاع حرائق كبيرة متفرقة في البلاد وأبرزها في منطقة نافارا التي تم إجلاء المئات منها بعد امتداد الحرائق إلى المنازل.

وذكرت وكالة "Noticias de Navarra" أن ثلاثة حرائق طبيعية اندلعت في بلديات ليغاردا وأوهيو ومحلية أوليتا في مدينة نافارا الإسبانية التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وذكرت البوابة أنه "نتيجة للحرائق أجبر أكثر من 700 شخص على مغادرة منازلهم"، مشيرة إلى أن النيران امتدت إلى 10 بلدات أخرى وتشكل خطرا على النقل الجوي بعد انتشار الدخان في المنطقة.

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