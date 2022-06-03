اعتقال مراهق حاول تجنيد طلاب لتنفيذ قتل جماعي في مدرسة أميركية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

في استمرار لمسلسل العنف الذي يضرب المدارس الأميركية، قالت وسائل إعلام، أمس، أن شابا يبلغ من العمر 16 عاما تم توقيفه هذا الأسبوع من قبل الشرطة، بسبب محاولته تجنيد طلاب لإطلاق نار جماعي في مدرسة بيركلي الثانوية في كاليفورنيا.

وذكر تلفزيون محلي أن المشتبه به تم القبض عليه في 30 مايو، مع تلقي المعلومات الأولية في يوم السبت السابق.

في بيان صحفي، قالت إدارة شرطة بيركلي إن الضباط اعتقلوا الصبي الذي لم يذكر اسمه البالغ من العمر 16 عامًا بعد تلقي معلومات تزعم أنه "كان يجند طلابًا آخرين في المدرسة الثانوية للمشاركة في إطلاق نار جماعي و / أو تفجير في مدرسة بيركلي الثانوية".

وقالت الشرطة إن الشاب البالغ من العمر 16 عامًا حاول تجنيد الطلاب لإطلاق النار في بيركلي هاي والذي كان سيشمل أيضًا متفجرات.

ووفقا لموقع "كومبلكس"، تم الحصول على مذكرة تفتيش الإقامة وتنفيذها بعد المعلومة الأولية ، وقالت الشرطة في وقت لاحق أن قائمة العناصر المسترجعة تضمنت "أجزاء للمتفجرات"، وبنادق هجومية، وسكاكين، وأكثر من ذلك.

وتأتي هذه الأنباء في أعقاب إطلاق نار على مدرسة بمدينة أوفالدي بولاية تكساس. مقتل 19 طفلاً وشخصين بالغين.

وانتقدت وسائل إعلام أميركية الاستجابة البطيئة للشرطة حينها رغم نداءات الاستغاثة الكثيرة التي صدرت عن الضحايا في الهجوم الأخير.

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