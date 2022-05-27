حقيقة "عصابات التنويم المغناطيسي" لسرقة المحلات والصرافة في العراق

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على متهمين من الجنسية الأجنبية لقيامهما بسرقة مبالغ مالية عن طريق تنويم الضحية مغناطيسياً في منطقة البياع بالعاصمة العراقية بغداد، حيث شكلت تلك السرقة أحدث طرق السطو المسلح في العراق.

وجاء في بيان الوزارة، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين أجنبيي الجنسية لقيامهما بسرقة مبالغ مالية عن طريق تنويم الضحية مغناطيسياً في منطقة البياع ب‍بغداد".

وذكرت الوزارة، أن "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة إجرام البياع عن المتهمين، ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت عن الوصول إلى المتهمين والقبض عليهما وضبط العجلة التي كانا يستقلانها أثناء عملية السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهما وتقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل".

لم يكن بيان وزارة الداخلية الأول، فقد سبقتها قيادة شرطة بغداد، الخميس 12مايو (أيار) 2022، حيث جاء في البيان أنه "بعد ورود بلاغ إلى مفارز فوج طوارئ بغداد العاشر التابع إلى قيادة شرطة بغداد من أحد أصحاب مكاتب الصيرفة يتضمن قيام ثلاثة متهمين بالدخول إلى مكتبه وتنويمه مغناطيسياً وسرقة مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف دولار".

وأضاف البيان أنه "على الفور وجه قائد شرطة بغداد بغلق جميع منافذ المنطقة والقيام بحملة تفتيش ومتابعة فورية بإشرافه الشخصي، وبالفعل تمكنت مفارز الفوج من تشخيص المتهمين الثلاثة وإلقاء القبض عليهم وضبط المبلغ المسروق".

ويكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في تصريح صحافي أنه "ثبت من خلال التحقيقات التي تجريها الشرطة، عدم وجود موضوع التنويم المغناطيسي، وإنما هناك حالات أخرى".

وبين المحنا تلك الأساليب بالقول، "على سبيل المثال، ممارسة خفة اليد، أو التمويه، أو إيهام الشخص المقابل، أو الاتفاق مع الشخص المسروق، ويتم من خلال عملية تمثيلية يقوم بها هؤلاء المحتالون، لسرقة ما يريدونه"، مؤكداً "دائماً ننشر توجيهاتنا ونبعث رسائل إلى المواطنين للحذر من هكذا عصابات".

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