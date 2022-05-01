رغم استحالة رؤية الهلال فلكياً.. 3 دول تحتفل بعيد الفطر اليوم

المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي

أكد مركز الفلك الدولي، أنه على الرغم من استحالة رؤية هلال شهر شوال يوم أمس السبت، إلا أن ثلاث دول أعلنت أن اليوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر، مشيراً إلى أنه حتى مساء أمس تم إعلان أن أول أيام العيد الأحد في أفغانستان، والنيجر، ومالي، فيما أعلنت العيد الإثنين كلٍ من الإمارات البحرين السودان الصومال العراق الكويت السعودية اليمن تركيا تونس سورية فلسطين قطر لبنان ليبيا مصر موريتانيا، فيما يواصل المركز متابعة الدول التي ستتحرى الهلال اليوم لمعرفة العيد فيها الإثنين أم الثلاثاء.

وتفصيلاً، أوضح المركز أن أول الدول التي أعنت ثبت رؤية هلال شهر شوال، هي دولة أفغانستان وقد أعلنت أن الأحد هو يوم عيد الفطر فيها، وذلك بعد ورود 27 شهادة صحيحة على حد قولهم، علما بأن القمر لم يكن موجودا في السماء أصلا بعد غروب شمس اليوم.

وأشار المركز إلى أنه عقب إعلان أفغانستان، أعلنت دولة النيجر ثبوت رؤية هلال شهر شوال يوم السبت من أربعة مواقع. وذلك على الرغم من استحالة الرؤية من النيجر أيضا لعدم حدوث الاقتران ولأن القمر غرب قبل الشمس فيها، لافتاً إلى أن مالي أيضاً أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر شوال أمس السبت من موقعين من قبل 8 شهود. وذلك على الرغم من استحالة الرؤية من "مالي" أيضا لعدم حدوث الاقتران ولأن القمر غرب قبل الشمس فيها.

وأكد المركز أنه بالنسبة للدول التي تحرت الهلال يوم السبت 30 إبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الإثنين 02 مايو عيد الفطر السعيد فيها.

وأشار إلى أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 01 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بأي وسيلة من قارة أستراليا وما حولها، وهي ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من القارة الإفريقية عدا جنوبها ومن غرب أوروبا ومن شمال قارة أمريكا ووسط أمريكا الجنوبية، في حين أن رؤية الهلال يوم الأحد ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى. وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد أن عدة رمضان 29 يوما وأن يوم الإثنين 02 مايو هو عيد الفطر السعيد فيها، في حين أنه من المتوقع أن يكون العيد يوم الثلاثاء 03 مايو في كل من الهند وبنغلادش وباكستان.

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