بأول منشور له على شبكته الخاصة.. ترامب: "أنا عدت"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انضمامه إلى شبكته الجديدة، TRUTH Social، بعد أن نشر عليها أول منشور له لأول مرة منذ أكثر من عام.

فقد نشر ترامب على شبكة TRUTH Social الخاصة، مساء أمس، أول منشور له على منصات التواصل الاجتماعي لأول مرة منذ أكثر من عام.

ونشر ترامب على موقع TRUTH Social صورة له أمام منزله في فلوريدا معلّقاً: "لقد عدت! covfefe#"، في إشارة منه إلى إحدى تغريداته المحذوفة في عام 2017 والتي شجب فيها التغطية الإعلامية لإدارته.

كما شدد على أنه لن يعود إلى منصة "تويتر" حتى مع شراء إيلون ماسك لكامل أسهم الشركة، بل سيبدأ باستخدام شبكته TRUTH Social.

جاء ذلك بعدما أكد في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية الاثنين الماضي، أنه لن يعود إلى "تويتر" حتى بعد قيام إيلون ماسك بشراء الشركة وإعادة حسابه، مضيفاً أنه بدلاً من ذلك سيستخدم TRUTH Social الخاصة به باعتبارها المنصة الوحيدة لصوته.

وفي فبراير الماضي أطلق ترمب منصة التواصل الاجتماعي الجديدة " TRUTH SOCIAL"، لكن لعدد محدود فقط، كفترة تجريبية، على متجر أبل داخل الولايات المتحدة بخصائص مشابهة لتويتر التي كانت يوماً ما منصته المفضلة.

إلى ذلك، علق المختصون على الأنباء الجديدة، مشيرين إلى منع ترمب العام الماضي، من النشر على حساباته في تويتر، وفيسبوك، ويوتيوب.

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