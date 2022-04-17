مقتل 11 شخصا وتضرر أكثر من 7300 منزل جراء العواصف في الهند

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت وسائل إعلام هندية بمصرع 11 شخصا وتضرر أكثر من 7300 منزل، جراء الأمطار الغزيرة والصواعق الرعدية الناجمة عن العاصفة التي ضربت شمال شرق البلاد.

وأشارت قناة"إن دي تي في"، إلى أن العواصف ولرياح العاتية التي ما زالت تعصف بولاية آسام منذ الخميس الماضي، أسفرت عن مصرع 4 أشخاص في منطقة ديبروجاره و6 أخرين في كل من باربيتا وتينسوكيا، وشخص واحد في جولبارا.

وأضافت أنه على مدار اليومين الماضيين، اقتلعت العواصف عشرات الأشجار ودمرت أعمدة الكهرباء وألحقت أضرارا بأكثر من 7300 منزل، في مناطق مختلفة من الولاية.

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