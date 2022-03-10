إيطاليا تعتزم المساهمة بـ25 مليون يورو للاستجابة للمناشدة الإنسانية الدولية في أوكرانيا

المصدر: وكالات

تعتزم الحكومة الإيطالية المساهمة بـ25 مليون يورو للاستجابة للمناشدة الإنسانية الدولية للأزمة الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وجاء الإعلان اليوم عقب موافقة وزارة الخارجية الإيطالية بقرار لنائبة وزير الخارجية مارينا سيريني، استجابة للنداءات التي أطلقتها الأمم المتحدة والحركة الدولية للصليب الأحمر في أعقاب تدهور الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا.

ووفقا للخارجية الإيطالية، سيسمح التمويل للمنظمات المتعددة الأطراف الرئيسية بتقديم المساعدة، بما في ذلك من خلال منظمات المجتمع المدني، إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً الذين بقوا في أوكرانيا أو فروا إلى البلدان المجاورة، والذين يرحبون بهم بسخاء يستحق الثناء.

على وجه الخصوص، سوف يدعم التمويل أنشطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة الأمم المتحدة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

والمساهمات هي علامة ملموسة على تضامن إيطاليا وقربها من السكان الأوكرانيين، الذين تعرضوا لهجوم "ظالم" و"غير مبرر"، وتضاف إلى جهود المساعدة التي تم وضعها بالفعل لدعم الميزانية العامة للدولة الأوكرانية بقيمة 110 مليون يورو و مع التبرع بالسلع لأول استقبال في أوكرانيا والدول المجاورة.

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