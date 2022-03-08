مقتل مراهق بعد إطلاق نار خارج مدرسة ثانوية بولاية أيوا الأميركية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت وسائل إعلام أميركية، أمس، أن مراهقا قتل فيما أصيب شخصان آخران حالهتما حرجة، نتيجة إطلاق نار خارج مدرسة ثانوية في ولاية أيوا الأميركية.

وذكرت شرطة مدينة دي موين، عاصمة ولاية أيوا الأميركية، أن مراهقا لقي حتفه ونقل اثنان إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إطلاق نار خارج مدرسة عليا في الولاية أمس الاثنين.

وبحسب الإعلام الأميركي، المشتبه بهم في إطلاق النار محتجزون لدى الشرطة.

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