منها "رؤية المملكة 2030".. السعودية تتيح وضع 5 شعارات "مميزة" على لوحة المركبة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية عن تفعيل خدمة جديدة تتيح لملاك المركبات إصدار لوحة المركبة بشعار مميز من بين 5 شعارات، جرى اعتمادها؛ هي: «رؤية المملكة 2030» و«السيفان والنخلة - ملون وأسود» و«مدائن صالح» و«الدرعية»، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين 21/ 2/ 2022م الموافق 20/ 7/ 1443هـ، وبمقابل رسوم خدمة تقدر بـ800 ريال.

وأوضح "المرور" أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة وإصدار اللوحات، الدخول عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، واختيار من «تبويب» خدماتي «المرور»، ثم «تواصل» و«طلب اللوحة بشعار»، وذلك بعد دفع رسوم الخدمة لمرة واحدة.

ونوهت الإدارة العامة للمرور بأنه تجب كتابة معلومات اللوحة التي يرغب المستفيد في استبدالها وتحديد الشعار المطلوب، وإرفاق صورة من إيصال السداد، وذلك من خلال منصة "أبشر"، باختيار "المرفقات".

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