سيارة ملك العراق للبيع في مزاد علني بأمريكا..«بغداد – 83807»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن موقع «كار كووبس» الأمريكي المتخصص بالسيارات، أن متحف بمدينة انديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية، يعرض في مزاد علني سيارة قديمة تعود لملك العراق فيصل الأول للبيع.

وجاء في تقرير الموقع نشرته وكالة «سبوتنيك»: «متحف انديانابوليس سبيدواي للسيارات» يعرض سيارة «مرسيدس بينز» موديل عام 1930 والتي لم يصنع منها سوى 117 سيارة بين عامي 1930 و1939، وهيكلها يحمل لوحة (بغداد – 83807)، كان قد طلبها الملك فيصل الأول، وجرى تجهيزها بأربعة أبواب، وسقف ثلاثي قابل للرفع، من جانب شركة «فول وروهربيك» الالمانية في برلين.

وأشار التقرير إلى أن السيارة ظلت لاحقاً تابعة للدولة العراقية في عهد كل من الملك غازي والملك فيصل الثاني، لكنها أصبحت من ملكية «مؤسسة انديانابوليس سبيدواي موتورز» في عام 1967، وجرى إكمال تجديدها خلال السبعينيات.

وشاركت السيارة العراقية الأصل منذ ذلك الوقت في مسيرات استعراضات للسيارات القديمة.

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