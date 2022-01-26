السعودية.. اعتقال 4 أشخاص بتهمة الإساءة لعلم البلاد بعد فيديو أشعل غضباً شعبياً (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ألقت الشرطة السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على أربعة أشخاص من بنغلاديش بتهمة الإساءة لعلم البلاد.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن السلطات أحالتهم على النيابة العامة.

ودعا المتحدث، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية إلى "احترام العلم الوطني وصونه والمحافظة عليه وعدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال" وقال إن جميع من يخالف ذلك "سيتم القبض عليه وتطبيق النظام بحقه".

وتداول ناشطون مقاطع فيديو لأحد المواطنين وهو ينتشل الراية الوطنية السعودية التي استخدمت للم أغراض يبدو أنها كانت موجهة للرمي في القمامة.

واستنكر سعوديون استخدام العلم الوطني لهكذا أغراض، واعتبروا ذلك إهانة لوطنهم.

مقطع متداول ..

لابد من التحقيق مع المتسبب في رمي #علم_المملكة ، واستخدامه بطريقة مهينة .

المنشأة المتسببة في ذلك لابد من إحالة المسؤول عنها إلى التحقيق واتخاذ العقوبة التي يستحقها، إضافة إلى إيقاع العقوبة بكل من له علاقة بهذا التصرف . pic.twitter.com/qh1wsiAZjF — فهد اللويحق (@fahedloweehig) January 25, 2022

وكتب أحدهم في الصدد: "لابد من التحقيق مع المتسبب في رمي #علم_المملكة ، واستخدامه بطريقة مهينة".

يُذكر أنه بموجب القانون السعودي، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى السنة، أو بغرامة مالية تصل 3 آلاف ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين كل من يسقط أو يهين العلم الوطني أو الملكي أو شعار المملكة.

وتحض النيابة العامة السعودية قبيل أي احتفالات وطنية بضرورة احترام الراية الوطنية وعدم إسقاطها أرضا، وتؤكد على أن أي مخالف لهذه القواعد معرض للعقاب بما تمليه المادة 20 من نظام العلم الوطني بالمملكة.

#النيابة_العامة

يحظى علم #المملكة والعلم الملكي بالتقدير والاحترام من قبل الكافة وتتوسطهما الشهادة(لا إله إلا الله محمد رسول الله)وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة#اليوم_الوطني90 pic.twitter.com/btf9mEqBUd — النيابة العامة (@bip_ksa) September 21, 2020

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