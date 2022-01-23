تغيير ضوابط السفر داخل الاتحاد الأوروبي

المصدر: بروكسل - وام

توصل ممثلو الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى اتفاق بشأن السفر داخل الاتحاد ينتقل من الاعتماد على نهج إقليمي إلى نهج فردي استنادا إلى الحالة الصحية للمسافرين و ليس للدول التي ينتمون إليها.

ومن المقرر أن يصادق الوزراء المسئولون عن الشؤون الأوروبية على هذا الاتفاق يوم الثلاثاء المقبل وذلك خلال اجتماع يعقد في بروكسل و الذي بموجبه سيتم الانتقال من نهج يستند إلى الوضع الوبائي لمنطقة المنشأ وفق خريطة الوباء المعتمدة من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض إلى نهج قائم على الحالة الصحية للأفراد ما يعني أن حاملي شهادة كوفيد الرقمية المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي يجب أن لا يخضعوا من حيث المبدأ لقيود سفر إضافية كالاختبار أو الحجر الصحي بغض النظر عن الدولة التي ينتمون إليها في الاتحاد.

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