بعد قطع الرؤوس.. طالبان تمارس قص الشعر في الشارع

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحد عناصر حركة طالبان، يضرب أفغانياً، ويقص شعره عنوة، بسبب قصة شعره التي يبدو أنها لم تعجبه.

ويظهر الفيديو وقوف الرجل مستسلماً، أمام غضب العنصر الذي عنفه بشده وقص شعره، ثم صفعه على وجهه أكثر من مرة واستكمل قص شعره.

جاء ذلك، بعد أن أمرت طالبان بائعي الملابس في هرات بغرب البلاد بقطع رؤوس دمى العرض في متاجرهم، وبرر أحد مسؤولي طالبان أن الدمى تتعارض مع الشريعة.

وحسب صحيفة المرصد، يأتي هذا في ظل مواصلة حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان في منتصف أغسطس الماضي 2021 فرض قوانينها المتشددة على المواطنين، ومن بينها منع النساء من ممارسة الرياضة إلى منع الموسيقى، وفرضها ضرورة إرخاء اللحي، وإجبارها محال الألبسة على قطع رؤوس دمى عارضات، حتى على ما يبدو من المقطع الأخير التدخل في قصات شعر الرجال.

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