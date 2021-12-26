السيسي: «مفيش زراعة تاني لنباتات الزينة»

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعدم زراعة نباتات الزينة مرة أخرى، موضحًا أنه طالما المياه تصلح لزراعة النباتات المثمرة فيجب زراعة النباتات المثمرة.

وقال الرئيس، خلال افتتاح عدة مشروعات قومية في توشكى، الأحد: «أرض الدلتا كانت منخفضة بها طمي كثير جدًا، ترامت على مدى آلاف السنين، وبالتالي بقت صالحة للزراعة.. دلوقتي إنت بتزرع في تربة بظروفك بقى عشان دي طبيعة أرضنا.. نقعد نحط إيدينا على خدنا ونقول مش قادرين؟.. لأ» حسب «المصري اليوم».

وتابع: «إن شاء الله مفيش نقطة مياه نقدر نستخدمها أو حتة أرض نقدر نزرعها إلا لما نزرعها، وبالمناسبة وده أمر يا دكتور مصطفى (رئيس الوزراء) مفيش زراعة تاني لنباتات الزينة، طالما نقطة المياه اللي بنستخدمها صالحة لنباتات مثمرة تبقى نباتات مثمرة».

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