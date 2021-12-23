السيسي يصدر تعليمات للجيش بشأن "الرمال السوداء"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعليمات للجيش المصري وخاصة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء في مصر.

وتم استعراض خريطة المعادن الاقتصادية المختلفة المتواجدة على مستوى مصر في الرمال السوداء أمام السيسي، فضلاً عن تطبيقاتها الصناعية المتنوعة، إلى جانب استعراض مختلف المشروعات التي تضطلع بها الشركة المصرية للرمال السوداء في هذا الصدد بالشراكة مع الخبرة الأجنبية، وكذا الجدوى الاقتصادية والتكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات، والتجارب الدولية المماثلة.

ووجه الرئيس المصري بالتدقيق في جميع تفاصيل الدراسات الخاصة بمشروع تعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء، وحوكمة كافة جوانبه، سعيا نحو تحقيق الهدف الأساسي من اكتشاف الفرص الكامنة في موارد الدولة الطبيعية، مع حسن إدارتها وتحقيق أكبر فائدة اقتصادية واستثمارية منها.

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