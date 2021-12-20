العثور على مئات الأسلحة لدى رجل وامرأة في ألمانيا

المصدر: كوبلنتس - د ب أ

عثرت السلطات الألمانية على مئات من الأسلحة لدى رجل وامرأة في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية.

وأعلن الادعاء العام في مدينة كوبلنتس اليوم الاثنين أنه يُشبه في انتماء الفردين إلى أوساط يمينية متطرفة.

وبحسب البيانات، فإن المتهمين مشتبه في امتلاكهما أسلحة نارية غير مرخص الاتجار بها.

وقال متحدث باسم الادعاء العام ردا على استفسار: "بناء على معلومات تفيد بارتباط المتهمين بأوساط يمينية متطرفة، تولت التحقيقات الهيئة المركزية لمكافحة الإرهاب والتطرف لدى الادعاء العام في كوبلنتس".

وبحسب البيانات، عثرت السلطات خلال تفتيش شقة المتهمين على مئات من الأسلحة، خاصة أقواس وأسلحة بيضاء بالإضافة إلى أسلحة غاز وهواء مضغوط.

ويُجرى فحص الأحراز حاليا في المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية. وبحسب بيانات مجلة "دير شبيجل"، يُجرى التحقيق ضد رجل يبلغ من العمر 56 عاما وامرأة تبلغ من العمر 49 عاما.

وأعلن المتحدث باسم مكتب المدعي العام أن الاشتباه الأولي ضد المتهمين استند إلى تقييم مكتب الشرطة الجنائية الإقليمي في ولاية راينلاند-بفالتس لوسائل تواصل اجتماعي.

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