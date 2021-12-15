فيديو مذهل لـ"مغارة علي بابا" في مصر.. ضبط 2672 قطعة أثرية بشقة وحانوت

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكدت النيابة العامة المصرية أنها عثرت على نحو 2672 قطعة أثرية وفنية وتاريخية ما بين 5 آلاف قطعة أخرى في شقة وحانوت بحي الزمالك بالقاهرة، والتي عرفت إعلاميا بـ"مغارة علي بابا".

وذكرت النيابة في بيان على موقع فيسبوك أنها انتهت في غضون خمسة أشهر مضت من فحص ما يربو على خمسة آلاف قطعة في التحقيقات المشار إليها، وسلمت منها للجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار 1384 ثَبتتْ أثريتها، و1288 قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن باقي القطع المضبوطة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في تاريخ 14 يونيو من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بشأن ما انتهت إليه إدارة التنفيذ بها أثناءَ اتخاذها إجراءات الحجز على منقولات الوحدة السكنية والحانوت المشار إليهما، نفاذًا لحكم قضائيّ في نزاعٍ مدنيّ بناءً على طلب رافع الدعوى من عثورها على قطع أثرية إبَّانَ مباشرة إجراءات الجرد، وذلك لاتخاذ النيابة العامة إجراءاتها القانونية".

وعهد النائب العام إلى فريق تحقيق من رؤساء النيابة العامة بمكتبه الفنيّ باتّخاذ إجراءات التحقيق في القضية وإعدادها للتصرف. وانتقل فريق التحقيق إلى الوحدة والحانوت، وتسلَّم مقريهما من إدارة التنفيذ في حضور أعضاء من اللجنة المشار إليها، وأمرت النيابة العامة بعد تبينها ضخامة عدد المضبوطات وتنوعها وتكدسها بنقلها بمعرفتها إلى قاعة جُهزت خاصةً لفحصها بمقرّ مكتب النائب العام.

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