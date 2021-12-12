"النيابة" الكويتية تحيل المتهمة بقتل ابنتها في جريمة السالمية إلى "الجنايات"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

للمرة الثالثة على التوالي، رفض قاضي تجديد الحبس بالكويت، اليوم، إخلاء سبيل المتهمة بقتل ابنتها في السالمية، والتي عُثر عليها جثة متحللة بعد 5 سنوات من وقوع الجريمة داخل المنزلز

وقال مصدر مطلع أن النيابة العامة أحالت ملف القضية بعد إكتمال التحقيق فيها إلى محكمة الجنايات بحسب صحيفة "القبس".

وواصلت الأم المتهمة إنكار تهمتي حبس حرية ابنتها والقتل العمد؛ لكنها بررت وفاة ابنتها بأنها كانت تهدف إلى منعها من الخروج كنوع من التربية؛ لكنها فوجئت بوفاتها، ولم تخبر أحدًا خوفًا من أن تصبح متهمة ويتم حبسها.

إلى ذلك، يُنتظر بعد إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات ومواجهة المتهمة مجددًا بالتهم إصدار الحكم بحقها، بعد بحث القضية وردود الأجهزة المعاونة، وتحديدًا تقرير الطب الشرعي.

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