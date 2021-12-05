كانوا يخضعون لحجر "كورونا".. العثور على 5 جثث في منزل بضواحي برلين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عثرت الشرطة الألمانية، أمس، على جثث 5 أشخاص في منزل ببلدة كونيغس ووسترهاوزن جنوبي العاصمة برلين، حسب وسائل إعلام محلية.

وقال متحدث باسم الشرطة: "ننطلق من أنها جريمة قتل"، مشيرا إلى أن الشرطة تلقت منتصف نهار السبت بلاغا من مواطن استغرب عدم ظهور سكان المنزل منذ فترة طويلة.

وذكر ممثل النيابة أن الجثث تعود لبالغين اثنين وثلاثة أطفال، وتظهر عليها آثار طلقات نارية وطعنات.

وحسب وسائل إعلام، فإنه كان يفترض أن يخضع القتلى للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

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