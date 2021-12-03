بايدن: "هذا الرجل أراه أكثر من زوجتي".. من يقصد؟ (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأميركي، جو بايدن، ساخراً خلال كلمته بشأن خطته الشتوية لمكافحة مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، ويأتي ذلك وسط المخاوف المتزايدة من المتحور الجديد "أوميكرون".

ومازح بايدن كبير مستشاريه للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي في كلمة مباشرة، وقال وهو يضحك: "أرى الدكتور أنتوني فاوتشي أكثر مما أرى زوجتي"، وأضاف: "أنا وفاوتشي نمازح بعضنا البعض، (فقلت له) مَن هو الرئيس؟"

وتابع: "لكن بصرف النظر عن المزاح، فأنا أعني ذلك بصدق".

وقال بايدن في الكلمة التي ألقاها في معهد الصحة الوطنية الأميركية بولاية ميريلاند إن هناك قواعد جديدة بشأن السفر الدولي، لكنها أقل صرامة مما يعتقد.

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