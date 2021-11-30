الأمير تشارلز: لم أسأل عن لون بشرة أبناء هاري وميغان

المصدر: بريدج تاون – رويترز

رفض المتحدث باسم الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أمس الاثنين ما ورد في كتاب بأنه تساءل عن الكيفية التي سيكون عليها لون بشرة أبناء الأمير هاري وزوجته ميغان.

وفي كتاب "الإخوة والزوجات: داخل الحياة الخاصة لويليام وكيت وهاري وميغان"، قال المؤلف كريستوفر أندرسن إن تشارلز سأل عن الكيفية التي ستكون عليها بشرة الأطفال.

وقال المتحدث باسم تشارلز للصحافيين في باربادوس، حيث سيشارك تشالز في الاحتفالات بمناسبة تحول الجزيرة إلى النظام الجمهوري، "هذا خيال ولا يستحق المزيد من التعليق".

ووفقا لموقع (بيدج سيكس) الإخباري للمشاهير، يتحدث الكتاب عن محادثة مزعومة بين تشارلز وزوجته كاميلا في صباح يوم خطبة هاري وميغان عام 2017، حيث قال تشارلز "أتساءل كيف سيبدو الأطفال؟".

وقال الموقع: "من الواضح أن كاميلا فوجئت إلى حد ما بالسؤال، وأجابت «حسنا، متأكدة أنهم سيكونون في غاية الجمال".

وقال الكتاب إن تشارلز تساءل بنبرة خافتة "أعني، كيف سيكون لون بشرة أطفالهم في اعتقادك؟".

ولم يصل الكتاب إلى حد الادعاء بأن تشارلز هو "أحد كبار العائلة المالكة" الذي اتهمته ميغان في مقابلة مع أوبرا وينفري في مارس بإثارة القلق بشأن مدى سواد بشرة ابنهما دون الإشارة إلى اسمه.

وقالت ميغان، والدتها سوداء ووالدها أبيض، إن ابنها آرتشي تم حرمانه من لقب "أمير" بسبب قلق العائلة المالكة "بشأن مدى سواد بشرته".

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