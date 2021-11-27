السيسى يتكفل بتجهيز عروس أسوان «ذات الصوت النوبى الجميل»

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تكفل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بجهاز عروس بإحدى قرى محافظة أسوان المتضررة من السيول، وذلك خلال زيارته الخميس ولقائه بمجموعة من أهالي قرية غرب أسوان في ساحة أحد المنازل.

وقالت مؤسسة حياة كريمة، في منشور على "فيس بوك": "عروسة غرب أسوان، ذات الصوت النوبي الجميل، وبعد دعوتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور حفل زفافها أثناء زيارته لتفقد المنازل المتضررة في غرب أسوان، قام بالتكفل بتجهيزها جهاز كامل".

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