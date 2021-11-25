بطول 3 أمتار.. نحات سعودي يصنع أكبر تمثال لولي العهد (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

صمم الفنان التشكيلي السعودي هاشم الجمعان، أكبر تمثال في تاريخ المملكة لولي العهد، في رحلة تنفيذ استغرقت 10 أشهر كاملة.

وقال الجمعان خلال ظهوره على برنامج سيدتي، إن نحت التمثال استغرق منه حوالي ١٠ أشهر، بينما صناعته استمرت ٨ أشهر، من الخرسانة الحديدية.

وأضاف: "فكرة التمثال جاءت من حركة المشلح لولي العهد عندما كان في لندن، لذلك صنعت هذا المجسم بطول ٣.١٠ متر، وبعرض ٢ متر، ووزن ٢ طن".

واستخدم الجمعان الخرسانات الحديدية لنحت التمثال العملاق الذي تجاوز طوله 3.10 متر، وعرضه المترين، فيما وصلت كلته لـ2 طن؛ لتشمل الخامات المستخدمة الأسمنت، الحديد، الخرسانة وتضاف لمسات التنعيم النهائية للتمثال بلون الصخر.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news